Райкович и Лисакович прошли осмотр в «Локо». 31-летний серб будет получать 500 тысяч евро

Теги Локомотив премьер-лига Россия возможные трансферы высшая лига Беларусь Шахтер Солигорск Слободан Райкович Виталий Лисакович Сергей Егоров журналист Футбол

Бывший защитник «Перуджи» Слободан Райкович и форвард солигорского «Шахтера» Виталий Лисакович близки к переходу в «Локомотив».

Оба футболиста прошли медосмотр для московского клуба, сообщает журналист Сергей Егоров.

31-летний серб подпишет контракт на один сезон с зарплатой около 500 тысяч евро в год. 22-летний Лисакович подпишет соглашение, рассчитанное на четыре сезона.

Сообщалось, что на переходе Райковича настоял тренер «Локомотива» Марко Николич.

Защитник, которого в Германии прозвали «Рэмбо», находится в статусе свободного агента. В минувшем сезоне он провел за «Перуджу» 12 матчей, а команда заняла место в зоне стыковых матчей в Серии Б, где футболист провел три последних года.

О вероятном переходе Лисаковича в «Локомотив» первым сообщил Betting Insider.

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