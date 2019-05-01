«Барыс» может переехать в Казань из-за коронавируса («Бизнес Online»)

«Барыс» достиг договоренности с «Ак Барсом» о возможном проведении домашних матчей в Казани в новом сезоне .

Из-за пандемии коронавируса клуб из Нур-Султана не может принимать соперников в Казахстане, где карантинные меры продлили до 14 августа.

У «Барыса» есть как минимум два варианта проведения игр в России, один из них – Казань, сообщает «Бизнес Online».

По данным источника, представители казанского клуба уже связывались с «Барысом» и заверили, что готовы разместить его у себя, но окончательное решение будут принимать власти Казахстана.

В Казани «Барыс» сможет играть во Дворце спорта, тогда как выступает на «Татнефть Арене».

Алексей Морозов: «Барыс» уже разговаривал с клубом КХЛ, чтобы перенести матчи в этот город»

«Барыс» начал предсезонную подготовку в Нур-Султане. Сбор был перенесен из-за коронавируса