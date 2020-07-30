«Тамбов» показал новый логотип

представил новый логотип и фирменный стиль.

В разработке нового стиля принимали участие представители «Тамбова» и студии спортивного дизайна Quberten.

«За идеей для нового фирменного стиля далеко ходить было не нужно. Тамбовский волк – серьезный бренд, узнаваемый по всей России. Мы сделали несколько вариантов, но в итоге остановились на минималистичном лого – это актуальный тренд.

Такая эмблема будет выделяться на фоне конкурентов, она будет заметна в турнирных таблицах, афишах и других носителях. Это пойдет на пользу маркетингу и, как следствие, бизнесу.

В РПЛ много архаичных логотипов, а эмблема «Тамбова» – четкая, ясная, ее жесткая геометрия близка к спорту. При этом мы не ограничились логотипом, а разработали экосистему для идентификации клуба», – рассказал арт-директор Quberten Михаил Антипин.