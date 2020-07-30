«Тамбов» показал новый логотип

«Тамбов» представил новый логотип и фирменный стиль.
В разработке нового стиля принимали участие представители «Тамбова» и студии спортивного дизайна Quberten.
«За идеей для нового фирменного стиля далеко ходить было не нужно. Тамбовский волк – серьезный бренд, узнаваемый по всей России. Мы сделали несколько вариантов, но в итоге остановились на минималистичном лого – это актуальный тренд.
Такая эмблема будет выделяться на фоне конкурентов, она будет заметна в турнирных таблицах, афишах и других носителях. Это пойдет на пользу маркетингу и, как следствие, бизнесу.
В РПЛ много архаичных логотипов, а эмблема «Тамбова» – четкая, ясная, ее жесткая геометрия близка к спорту. При этом мы не ограничились логотипом, а разработали экосистему для идентификации клуба», – рассказал арт-директор Quberten Михаил Антипин.
ТАМБОВ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВЫЙ ЛОГОТИП! 🔥— ФК «Тамбов» (@fctambov68) August 6, 2020
В преддверии нового сезона Тинькофф РПЛ, который стартует 8 августа, футбольный клуб «Тамбов» официально представляет новый логотип и фирменный стиль.
Все подробности ➡ https://t.co/B2hJKyUdJw#ФКТамбовВРПЛ pic.twitter.com/KkeXz0Sad5
В новый сезон – с новым логотипом! 💥💥💥#ФКТамбовВРПЛ pic.twitter.com/KCaAKzCzqb— ФК «Тамбов» (@fctambov68) August 6, 2020