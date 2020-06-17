Чакыр будет судить матч «Барселона» – «Наполи» в ЛЧ

Теги Бавария Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона серия А Италия Ла Лига Лига чемпионов УЕФА судьи Наполи Джюнейт Чакыр Октавиан Шовре Себастьян Георге Овидиу Хацеган Тарик Онгун Бахаттин Дуран Футбол

Стало известно, какие арбитры будут работать на матчах 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Барселона»«Наполи»: главный судья – Джюнейт Чакыр, ассистенты – Бахаттин Дуран, Тарик Онгун, четвертый арбитр – Халиль Мелер (все – Турция).

«Бавария» – «Челси»: главный арбитр – Овидиу Хацеган, ассистенты – Октавиан Шовре, Себастьян Георге, четвертый судья – Раду Петруску (все – Румыния).

Оба матча начнутся в 22:00 по московскому времени 8 августа. В первой игре «Барселона» сыграла вничью с «Наполи» (1:1) в Италии, а «Бавария» разгромила «Челси» (3:0) в гостях. 

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья