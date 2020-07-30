Экс-хавбек «Спартака» Жано Ананидзе перешел в «Ротор»

Экс-полузащитник «Спартака» Жано Ананидзе перешел в «Ротор».
27-летний игрок присоединился к клубу на правах свободного агента. Сообщалось, что он подпишет контракт на один год и будет зарабатывать 1 млн рублей в месяц.
Жано ранее также выступал за «Ростов» и «Крылья Советов». В июле он покинул кипрский «Анортосис».
Со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.
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Жано Ананидзе вошел в состав «Ротора» Читайте первое интервью новичка сине-голубых на нашем сайте и в группе ВК vk.com/fc.rotor #ЗаРотор #РубисьЗаРотор
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