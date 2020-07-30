Экс-хавбек «Спартака» Жано Ананидзе перешел в «Ротор»

Экс-полузащитник Жано Ананидзе перешел в «Ротор».

27-летний игрок присоединился к клубу на правах свободного агента. Сообщалось, что он подпишет контракт на один год и будет зарабатывать 1 млн рублей в месяц.

Жано ранее также выступал за «Ростов» и «Крылья Советов». В июле он покинул кипрский «Анортосис».

Со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.

Спортивная одежда и обувь на странице Nike промокод.