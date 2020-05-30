«Рома» объявила о продаже клуба Фридкину за 591 млн евро. Сегодня команда играет с «Севильей» в ЛЕ

Владелец «Ромы» продал клуб миллиардеру Дэну Фридкину.

Как сообщает пресс-служба римлян, в среду вечером стороны подписали соглашение. Сделка по переходу «Ромы» во владение The Friedkin Group оценена в 591 млн евро. Ожидается, что перевод средств будет осуществлен к 31 августа.

«Рад объявить, что мы достигли договоренности о продаже «Ромы» The Friedkin Group. Сегодня мы подписали документы, а в ближайшие дни закроем юридические вопросы. В последние месяцы Фридкин показал приверженность желанию приобрести клуб, он хочет вести его вперед.

Уверен, он станет отличным владельцем для «Ромы», – сказал Паллотта.

Изначально Паллотта отказывался продавать «Рому» Фридкину за 700 млн, в итоге из-за финансового кризиса в связи с пандемией коронавируса цена на клуб упала.

Сегодня играет с «Севильей» в Лиге Европы. Матч начнется в 19:55 по московскому времени.

В минувшем сезоне римляне заняли в Серии А 5-е место.