«Рома» объявила о продаже клуба Фридкину за 591 млн евро. Сегодня команда играет с «Севильей» в ЛЕ

Теги Рома серия А Италия бизнес Джеймс Паллотта Дэн Фридкин Футбол

Владелец «Ромы» Джеймс Паллотта продал клуб миллиардеру Дэну Фридкину.

Как сообщает пресс-служба римлян, в среду вечером стороны подписали соглашение. Сделка по переходу «Ромы» во владение The Friedkin Group оценена в 591 млн евро. Ожидается, что перевод средств будет осуществлен к 31 августа.

«Рад объявить, что мы достигли договоренности о продаже «Ромы» The Friedkin Group. Сегодня мы подписали документы, а в ближайшие дни закроем юридические вопросы. В последние месяцы Фридкин показал приверженность желанию приобрести клуб, он хочет вести его вперед.

Уверен, он станет отличным владельцем для «Ромы», – сказал Паллотта.

Изначально Паллотта отказывался продавать «Рому» Фридкину за 700 млн, в итоге из-за финансового кризиса в связи с пандемией коронавируса цена на клуб упала.

Сегодня «Рома» играет с «Севильей» в Лиге Европы. Матч начнется в 19:55 по московскому времени.

В минувшем сезоне римляне заняли в Серии А 5-е место.

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