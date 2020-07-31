Зинедин Зидан: «Бэйл предпочел не играть, остальное – между нами»

Главный тренер «Реала» ответил на вопрос о полузащитнике .

Валлиец ранее не попал в заявку мадридского клуба на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

– В чем причина отсутствия Бэйла?

– Много уже сказано. Между нами уважительные отношения как у тренера и игрока. Был личный разговор, но я могу лишь сказать, что он предпочел не играть, остальное – между ним и мной.

– Отсутствие Бэйла обусловлено личными причинами?

– Да, но я не собираюсь вам больше ничего говорить, потому что это между нами.

– Вы разочарованы Бэйлом?

– Нет, я не был им разочарован и не скажу вам ничего. Это третий вопрос о Гарете. Я уважаю его и всех. Подобные вещи должны оставаться в раздевалке.

– Есть ли у Бэйла будущее в «Реале» с тренером Зиданом?

– Не знаю, он игрок , ничего не меняется, и я уважаю это. Он предпочел не играть, и это единственное, что я могу вам сказать. Мы концентрируемся на завтрашней игре, – сказал француз.