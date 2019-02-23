Евгений Плющенко: «Всегда топил и буду топить за Путина. Я бы хотел, чтобы он был президентом как можно дольше»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию рассказал об отношении к президенту России Владимиру Путину.

– Я не заинтересован политикой, а заинтересован в улучшении жизни, в том числе своей. Я всегда топил и буду топить за Владимира Владимировича Путина. Это мое гражданское право. Я вижу, что для спорта делается очень многое. Считаю, что Путин – лучший лидер за все годы. Я бы хотел, чтобы он был президентом как можно дольше.

– Ваша мотивация сняться в ролике (о поправках) заключалась именно в этом – чтобы Путин продолжал оставаться президентом?

– Увеличение пенсий – это же очень хорошо? Очень. Улучшение медицины — это же здорово? Здорово. За эти поправки не голосовать глупо. Поэтому я и высказал свою позицию о Владимире Владимировиче.

А если он примет решение вновь баллотироваться на пост президента, то этот вопрос решит народ. Мне Путин очень нравится. Я с ним неоднократно встречался. Даже играл в хоккей, – сказал Плющенко.

Плющенко, Рудковская и их сын снялись в ролике о голосовании по поправкам в конституцию России