«Стреляем себе в ногу. А если я хочу знакомому тренеру группу игроков отдать?» Газизов о лимите на аренды

Генеральный директор «Спартака» высказался о голосовании по поправкам в регламент .

Клубы лиги выступили за отмену запрета на участие арендованных футболистов в матчах против своей команды. Также команды проголосовали за ограничения на аренду: не более 2 футболистов из одного клуба в другой. 5 клубов выступили против этого пункта – , «Зенит», «Химки», «Уфа» и «Сочи».

«Мы не голосовали против поправок. Просто у нас была позиция, что давайте тогда сведем аренды вообще к нулю, если мы на такое пошли. Если подходить радикально, то давайте сделаем ноль.

Для меня любое ограничение приводит к границам. Это бьет по экономике клубов. То есть мы говорим о том, что нас ограничивают лимиты, а потом сами ставим себе лимиты. Эта история смешная.

Те, кто сейчас это инициировал, через некоторое время скажут, что они были неправы. Поверьте мне. Я понимаю, зачем это все. Но логики в этом мало. Мы все ругаем лимит на легионеров, а теперь еще и на аренды выписали лимит.

А теперь я должен думать, что в один клуб я двоих отдам, в другой одного. А если я хочу знакомому хорошему тренеру группу игроков отдать? Или какой-то клуб готов полностью покрывать зарплату всех? Стреляем сами себе в ногу», – заявил Газизов.

«Создание и поддержка одного клуба за счет другого – за гранью добра и зла». Мещеряков о голосе за ограничение числа аренд