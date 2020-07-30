РПЛ запретила выпускать на поле более двух игроков младше 18 лет

В регламент РПЛ внесен пункт об ограничении на выход на поле более двух игроков 18 лет и младше одновременно, сообщил директор по проведению соревнований РПЛ Евгений Савин.

«Такой пункт в регламент (выход на поле не более двух футболистов младше 18 лет) был включен.

Мы посмотрели статистику за несколько последних сезонов. Случаев, когда на поле выходили два и более футболиста в возрасте до 18 лет, был один – тот самый матч «Сочи» – «Ростов».

Но у клубов есть 25 человек в списке «А», а еще список «Б», в котором игроки, которые могут принимать участие в матчах РПЛ. И еще список молодежного первенства.

У всех есть шанс играть. Если будет молодая группа футболистов 16-летних, мы будем рассматривать это», – сказал Савин.

10:1 «Сочи» и «Ростова» – напоминание, что нам нужна дотошная, а не компромиссная лига