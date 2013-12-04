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    НБА. «Милуоки» встретится с «Майами», «Хьюстон» сыграет с «Лейкерс» и другие матчи

    Теги результаты Даллас Денвер Хьюстон Индиана Клипперс Лейкерс Майами Милуоки Новый Орлеан Финикс Портленд Сакраменто НБА Баскетбол

    Сегодня шестью матчами продолжается возобновленный сезон-2019/20 НБА, который был прерван из-за коронавируса в марте.

    «Милуоки» встретится с «Майами», «Хьюстон» сыграет с «Лейкерс». «Даллас» сразится с «Клипперс».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Сакраменто – Новый Орлеан
    Дата проведения
    6 августа, 20.30, «HP Field House »
    Онлайн матча

    Финикс – Индиана
    Дата проведения
    6 августа, 23.00
    Онлайн матча

    Милуоки – Майами
    Дата проведения
    6 августа, 23.00
    Онлайн матча

    Даллас – Клипперс
    Дата проведения
    7 августа, 01.30, «HP Field House »
    Онлайн матча

    Денвер – Портленд
    Дата проведения
    7 августа, 03.00
    Онлайн матча

    Хьюстон – Лейкерс
    Дата проведения
    7 августа, 04.00
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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