НБА. «Милуоки» встретится с «Майами», «Хьюстон» сыграет с «Лейкерс» и другие матчи

Сегодня шестью матчами продолжается возобновленный сезон-2019/20 , который был прерван из-за коронавируса в марте.

«Милуоки» встретится с , сыграет с . сразится с «Клипперс».

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Даллас – Клипперс Дата проведения 7 августа, 01.30, «HP Field House » Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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