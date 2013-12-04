НБА. «Милуоки» встретится с «Майами», «Хьюстон» сыграет с «Лейкерс» и другие матчи

Сегодня шестью матчами продолжается возобновленный сезон-2019/20 НБА, который был прерван из-за коронавируса в марте.
«Милуоки» встретится с «Майами», «Хьюстон» сыграет с «Лейкерс». «Даллас» сразится с «Клипперс».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 6 августа, 20.30, «HP Field House »
- Дата проведения
- 6 августа, 23.00
- Дата проведения
- 6 августа, 23.00
- Дата проведения
- 7 августа, 01.30, «HP Field House »
- Дата проведения
- 7 августа, 03.00
- Дата проведения
- 7 августа, 04.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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