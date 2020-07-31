«Фонбет» стал спонсором ЦСКА

объявил о подписании спонсорского соглашения с букмекерской компанией «Фонбет».

Договор рассчитан на 5 лет. Новый спонсор клуба подготовит для болельщиков армейцев специальные акции.

«Мы очень рады заключить спонсорское соглашение с ЦСКА, который на протяжении многих лет остается лидером российского футбола. Команда первой в российской истории выиграла Кубок УЕФА. ЦСКА – клуб с богатой историей, бренд, узнаваемый как в нашей стране, так и в Европе. Мы гордимся, что наш логотип появится на форме команды.

ЦСКА – это не только спортивные результаты. Мы разделяем ценности клуба в отношении поддержки детского спорта и помощи детям, попавшим в сложные жизненные ситуации. Мы обязательно организуем совместный благотворительный проект», – сказал генеральный директор «Фонбет» Александр Парамонов.