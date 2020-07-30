Клубы РПЛ проголосовали за ограничение числа аренд. «Спартак», «Зенит», «Сочи», «Химки» и «Уфа» были против («РБ-Спорт»)

Теги Спартак Зенит Химки премьер-лига Россия РФС Уфа Сочи Футбол

На общем собрании РПЛ клубами были приняты две поправки против фарм-клубов, сообщает «РБ-Спорт».

Первая поправка – клубы проголосовали за утверждение положения, согласно которому в трансферных соглашениях будет отменен запрет на участие арендованных футболистов в матчах против команды, которая отдала его в аренду.

Вторая поправка – 11 членов лиги проголосовали за то, чтобы в регламенте было прописано ограничение на аренду: не более 2 футболистов из одной команды в другую.

Отмечается, что пять клубов проголосовали против второй поправки – «Спартак»«Зенит», «Уфа», «Химки» и «Сочи».

Поправки в регламент должны быть утверждены исполкомом РФС.

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