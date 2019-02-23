Телеведущий Дмитрий Киселев: «Школу Тутберидзе ограбили. Мы просто выпихиваем ее из России в США. Стыдно»

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Телеведущий Дмитрий Киселев поделился мнением насчет многочисленных переходов из группы заслуженного тренера России Этери Тутберидзе в группу двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко.

«Гнусная история по отношению к официально признанному лучшему тренеру планеты Этери Тутберидзе.

Ее школу буквально ограбили: соблазнив сначала выращенного с нуля тренера Розанова и сконструированную вручную русскую ракету Трусову, а вслед ювелирно выточенную Косторную. Как говорят на Украине – за грубые гроши.

Горько, абсурдно, но факт, что сама Тутберидзе не имеет возможностей так поддерживать своих чемпионов на Родине. Страшно, что мы просто выпихиваем ее из России в США, где она начинала карьеру. Как мы будем выглядеть, когда ее новые воспитанницы, но уже под звездно-полосатым флагом будут занимать пьедесталы? Стыдно», – написал Киселев.

А что, если Косторную не переманил Плющенко, а прогнала Тутберидзе? Нам явно что-то недоговаривают

Трусова впервые объяснила, почему ушла от Тутберидзе. А Плющенко сравнил Сашу с бультерьером и бронепоездом

Для Тутберидзе потеря тренера Розанова больнее, чем трансфер Трусовой. Именно он два года воспитывал суперюниорок

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