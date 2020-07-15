Клубы АПЛ проголосовали против 5 замен в следующем сезоне

Клубы АПЛ на общем собрании обсудили использование ВАР и количество замен на сезон-2020/21.

Было принято решение о возвращении к использованию трех замен за матч. При этом количество заявленных запасных должно быть не больше семи.

По информации BBC Sport, многие команды считали, что правило пяти замен, применявшееся после возобновления прошлого сезона, выгодно большим клубам.

Также на собрании было единогласно одобрено использование системы ВАР в соответствии с полным протоколом ФИФА.

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) продлил действие правила пяти замен на весь следующий сезон, но каждый чемпионат был вправе самостоятельно решать, принимать это нововведение в дальнейшем или нет.