«Барса» и «Юве» обменялись игроками, «МЮ» – «Челси» в 1/2 финала Кубка, открытие памятника Черенкову, «Крылья» уволили Божовича, Валуев проголосовал за поправки и другие новости утра

1. «Барса» и «Ювентус» оформили самый неожиданный обмен этого лета – Артур накануне прибыл в Турин, прошел медосмотр и заключил с «бьянконери» 5-летний контракт. Бразилец, похоже, уже не сыграет за «Барсу» в Лиге чемпионов. Каталонцы завершили сделку по Пьяничу – официально объявят в понедельник. Разбираемся в удивительной экономике этой сделки.

2. «Арсенал» в 1/4 финала Кубка Англии в драматичном матче одолел «Шеффилд», «Ман Сити» выбил «Ньюкасл», а «Челси» обыграл в гостях «Лестер». Команда Лэмпарда в полуфинале сыграет с «Манчестер Юнайтед» – в четвертый раз за сезон! Ну а «Сити» достался «Арсенал».

Вчера закончился 35-й тур игры Х5, два победителя получили по 500 тысяч рублей, еще семь человек выиграли по 143 тысячи рублей каждый. Следующий тур Х5 начнется 30 июня, не упустите возможность выиграть миллион рублей!

3. «Реал» оторвался от «Барсы» на два очка, одержав победу над «Эспаньолом». Шикарный ассист на Каземиро сделал Карим Бензема. Все результаты Ла Лиги – здесь.

4. Памятник Федору Черенкову открыли на Троекуровском кладбище. Леонид Федун пожертвовал 9 миллионов рублей. Игроки и руководство «Спартака» пропустили церемонию из-за коронавируса.

5. Николай Валуев проголосовал за поправки в Конституцию и призвал всех проявить гражданскую позицию. Ирина Слуцкая планирует начать жить по-новому после 1 июля. Лыжник Максим Вылегжанин спортивным языком объяснил, почему обнуление сроков – это нормально.

6. «Крылья» уволили Миодрага Божовича, главным тренером стал Андрей Талалаев – контракт на два года при условии, что Самара останется в РПЛ. Владислава Радимова это назначение возмутило, Василий Уткин настроен скептически.

7. Виктор Гончаренко, поправивший самочувствие, остается в ЦСКА. Поступок белоруса поняли не все.

8. В Серии А «Интер» в концовке вырвал волевую победу у «Пармы». «Милан» обыграл «Рому» – великолепную форму демонстрирует Анте Ребич. «Аталанта» продлила победную серию до 8 матчей, обыграв «Удинезе» (3:2), и установила клубный рекорд результативности. Остальные результаты – здесь.

9. Еськов назначен на матч ЦСКА – «Спартак», Карасев будет отвечать за ВАР.

10. Футболистки «Чикаго» расплакались, встав на колено во время гимна США в поддержку акции Black Lives Matter. Меган Рапино одобряет решительные действия своих коллег.

11. «Штутгарт» вернулся в Бундеслигу спустя год, а легенда клуба Марио Гомес объявил о завершении карьеры.

12. Все идет к тому, что НХЛ не допустит Капризова, Сорокина и Романова к доигровке сезона. В плей-офф планируют проводить по три матча в день.

13. Звезда «Мандалорца» Джина Карано опубликовала обнаженное фото: «Я нахожу свободу сексуальной».

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Евсеев об игре «Спартака»: «Ждали спартаковский футбол: забегания, стеночки. Но так и не увидели»

Тарасов о Параде Победы: «Если бы 75 лет назад была у нас такая мощь, посмели ли бы на нас напасть?»