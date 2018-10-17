«Я нахожу свободу сексуальной». Обнаженное фото Джины Карано – 🔥

Экс-боец ММА, актриса и модель Джина Карано поделилась эротической фотографией, которую описала цитатой певца Принса.

«Я нахожу свободу сексуальной. Я нахожу свободу настолько сексуальной, что даже не могу тебе ее объяснить.

Ты просыпаешься каждый день и чувствуешь, что можешь сделать что угодно», – сказала Карано.

Джина Карано – звезда сериала «Мандалорец». Кажется, в кино ей лучше, чем в MMA

Бой главных секс-символов ММА так и не состоялся. Ждем Раузи против Карано в фильме?