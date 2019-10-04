Федун выделил 9 млн рублей на памятник Черенкову

Памятник бывшему футболисту сборной СССР и откроют на Троекуровском кладбище в Москве сегодня, 28 июня

Объединение болельщиков «Фратрия» начало сбор средств на памятник Черенкову в 2017 году. Как сообщает Sport24, владелец «Спартака» поддержал инициативу болельщиков и выделил на памятник 9 млн рублей через благотворительный фонд поддержки социальных программ «ИФД КапиталЪ».

Черенков провел 494 матча за «Спартак» и забил в них 121 мяч. В составе красно-белых он стал трехкратным чемпионом СССР, чемпионом России, обладателем Кубка России.

Черенков признавался лучшим футболистом СССР в 1983 и 1989 годах. За сборную СССР Черенков провел 34 матча, забил 12 голов. За олимпийскую сборную СССР сыграл 10 матчей и забил 6 мячей, став бронзовым призером Олимпийских игр 1980 года.