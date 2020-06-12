«Ждали спартаковский футбол: забегания, стеночки. Но так и не увидели». Евсеев об игре «Спартака»

Главный тренер «Уфы» поделился мнением об игре «Спартака» по итогам матча (0:0).

«Всегда удивляет, когда слышат одно, а пишут иное. В послематчевом интервью сказал: ? Не переживайте! И более мастеровитая команда за 2 игры не смогла забить «Уфе». Имея в виду «Зенит».

Готовились к «Спартаку». Разбирали его. Ждали спартаковский футбол: короткий средний пас, пас на третьего, забегания, вбегания, стеночки. Но так и не увидели.

Увидели другое. Соперник упростил игру, действовал вторым номером, заманивал нас на свою половину. Перехват или отбор мяча, длинная передача на двух нападающих, быстрых и координированных. «Спартак» действовал так, и у него это временами получалось.

Во втором тайме с выходом более габаритного форварда «Спартак» стал играть еще проще: верхом с подачами с полуфлангов, с подачами от центральных защитников. Борьба за подбор и сбросы под удар от Соболева, что иногда приводило к дискомфорту наших игроков.

Но мы свою задачу на матч выполнили. И Беленов сыграл в ключевом моменте так, как и должен играть вратарь его класса», – написал Евсеев в инстаграме.

«У меня есть мнение, но я с ним не согласен». Евсеев не оговорился – он цитировал Пелевина