Фил Томпсон: «Клопп мог возглавить «МЮ», но его жена сказала, что это неправильно»

Бывший игрок «Ливерпуля» рассказал, что до назначения в мерсисайдский клуб у тренера был вариант с .

«Я брал интервью у Клоппа для Sky и спросил, созданы ли они с друг для друга. Он глянул на меня и спросил: «Почему?».

Затем Клопп рассказал, что мог возглавить «Манчестер Юнайтед», но его жена сказала, что это неправильно.

Когда появился вариант с «Ливерпулем», его жена сказала, что это правильный вариант. Что-то странное. Как будто он создан для «Ливерпуля», – сказал Томпсон норвежскому TV2.

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