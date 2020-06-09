Фил Томпсон: «Клопп мог возглавить «МЮ», но его жена сказала, что это неправильно»

Бывший игрок «Ливерпуля» Фил Томпсон рассказал, что до назначения в мерсисайдский клуб у тренера Юргена Клоппа был вариант с «Манчестер Юнайтед».
«Я брал интервью у Клоппа для Sky и спросил, созданы ли они с «Ливерпулем» друг для друга. Он глянул на меня и спросил: «Почему?».
Затем Клопп рассказал, что мог возглавить «Манчестер Юнайтед», но его жена сказала, что это неправильно.
Когда появился вариант с «Ливерпулем», его жена сказала, что это правильный вариант. Что-то странное. Как будто он создан для «Ливерпуля», – сказал Томпсон норвежскому TV2.
«Ливерпуль» стал чемпионом Англии впервые за 30 лет
«Ливерпуль» – чемпион. Клопп построил почти идеальную команду
Этот «Ливерпуль» начался в 2010-м: грань банкротства, спасительный емэйл фаната и гик-аналитик