Марио Гомес завершил карьеру

Нападающий объявил о завершении футбольной карьеры.

«В начале сезона я был уверен, что «Штутгарт» выйдет в Бундеслигу. Поэтому я решил, что это будет мой последний гол в клубе, в Германии и в качестве футболиста», – сообщил Гомес.

34-летнего игрока за его выступления поблагодарили «Бавария» и «Штутгарт».

Немецкий форвард наиболее известен по выступлениям за «Баварию». В составе мюнхенского клуба Гомес забил 113 голов, трижды стал чемпионом Германии и выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2012/13.

За «Штутгарт» игрок забил 110 мячей. Также он выступал за «Фиорентину», «Бешикташ» и «Вольфсбург».

В составе сборной Германии Гомес стал бронзовым призером чемпионата мира 2010 года.