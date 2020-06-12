Марио Гомес завершил карьеру

Нападающий «Штутгарта» Марио Гомес объявил о завершении футбольной карьеры.
«В начале сезона я был уверен, что «Штутгарт» выйдет в Бундеслигу. Поэтому я решил, что это будет мой последний гол в клубе, в Германии и в качестве футболиста», – сообщил Гомес.
34-летнего игрока за его выступления поблагодарили «Бавария» и «Штутгарт».
Немецкий форвард наиболее известен по выступлениям за «Баварию». В составе мюнхенского клуба Гомес забил 113 голов, трижды стал чемпионом Германии и выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2012/13.
За «Штутгарт» игрок забил 110 мячей. Также он выступал за «Фиорентину», «Бешикташ» и «Вольфсбург».
В составе сборной Германии Гомес стал бронзовым призером чемпионата мира 2010 года.
Danke für 1⃣1⃣0⃣ Tore im Trikot mit dem Brustring, @Mario_Gomez ⚪️❤️⚪️❗️🙌 pic.twitter.com/2gVg5cjB3c— VfB Stuttgart (@VfB) June 28, 2020