Писеев о премии ISU: «Кто-то говорит, что Загитова не попала в номинации, потому что не выступала на основных стартах. Но Медведева тоже не выступала»

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Почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФКР) прокомментировал информацию о том, что олимпийская чемпионка Алина Загитова не попала в шорт-лист номинантов на премию ISU Skating Awards

«О том, как конкретно отбираются спортсмены для номинаций, мало что известно, отсюда логично, что будет много противоречий. Одни «за», другие «против». Организаторы должны зрителям просто объяснить технологию отбора.

А то кто-то говорит, что Загитова не попала ни в одну из номинаций, потому что она не выступала на основных стартах. Ну если не выступала, так объясните тогда четко логику решения.

Медведева тоже не выступала на крупнейших международных турнирах. Но ситуация грозит тем, что болельщики не будут вникать в тонкости, а будут возмущаться, почему Медведева вошла в число претендентов на премию, а Загитова нет», – сказал Писеев. 

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