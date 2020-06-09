Артур прибыл в Турин для медосмотра в «Ювентусе»

Полузащитник «Барселоны» Артур прилетел в субботу вечером в Турин для прохождения в воскресенье медосмотра перед трансфером в .

23-летний бразилец прибыл в Италию вместе со своим окружением, в частности, с юристом, с отцом и братом.

По данным Sport.es, трансфер в туринский клуб уже согласован, осталось лишь определиться, доиграет ли хавбек нынешний сезон в составе «Барселоны» до его фактического завершения, включая плей-офф Лиги чемпионов, или же он покинет сине-гранатовых 30 июня.

Накануне Артур принял участие в матче Ла Лиги с «Сельтой» (2:2), выйдя на замену на 86-й минуте.

Артур согласился перейти в «Юве». За него заплатят 70+5 млн евро, «Барса» за Пьянича – 60 млн плюс бонусы