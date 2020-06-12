«Реал» оторвался от «Барселоны» на 2 очка, обыграв «Эспаньол» в гостях (1:0)

одержал победу над в матче 32-го тура чемпионата Испании.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

Команда Зинедина Зидана по-прежнему лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, оторвавшись от «Барселоны» на два очка.

32-й тур

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги