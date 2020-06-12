«Реал» оторвался от «Барселоны» на 2 очка, обыграв «Эспаньол» в гостях (1:0)

Теги Реал Мадрид Эспаньол Ла Лига Зинедин Зидан Sports.ru Футбол

«Реал» одержал победу над «Эспаньолом» в матче 32-го тура чемпионата Испании.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

Команда Зинедина Зидана по-прежнему лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, оторвавшись от «Барселоны» на два очка. 

Чемпионат Испании

32-й тур

Эспаньол – Реал Мадрид 0:1 (0:1, 0:0)
Дата проведения
28 июня, 23.00, «RCDE Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
0:1 – 45 Каземиро.
ЭспаньолДиего Лопес, Виктор Гомес, Эспиноса, Кабрера, Дидак Вила (Педроса, 46), У Лэй (Мелендо, 57), Давид Лопес (Лосано, 84), Рока, Дардер (Меламед, 69), Эмбарба (Кальери, 69), де Томас.
Реал МадридКуртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело, Вальверде, Каземиро, Кроос, Иско (Родриго, 64), Бензема, Азар (Винисиус Жуниор, 63).
Предупреждения:
Педроса (68), Винисиус Жуниор (87).

 

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья