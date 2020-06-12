«Реал» оторвался от «Барселоны» на 2 очка, обыграв «Эспаньол» в гостях (1:0)

«Реал» одержал победу над «Эспаньолом» в матче 32-го тура чемпионата Испании.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
Команда Зинедина Зидана по-прежнему лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, оторвавшись от «Барселоны» на два очка.
32-й тур
- Дата проведения
- 28 июня, 23.00, «RCDE Стэдиум»
- Гол:
- 0:1 – 45 Каземиро.
-
Эспаньол –
Диего Лопес, Виктор Гомес, Эспиноса, Кабрера, Дидак Вила (Педроса, 46), У Лэй (Мелендо, 57), Давид Лопес (Лосано, 84), Рока, Дардер (Меламед, 69), Эмбарба (Кальери, 69), де Томас.
-
Реал Мадрид –
Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело, Вальверде, Каземиро, Кроос, Иско (Родриго, 64), Бензема, Азар (Винисиус Жуниор, 63).
- Предупреждения:
- Педроса (68), Винисиус Жуниор (87).