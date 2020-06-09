Памятник Федору Черенкову открыли на Троекуровском кладбище

Памятник бывшему футболисту сборной СССР и открыли на Троекуровском кладбище в Москве.

Церемония, посвященная открытию памятника, прошла сегодня.

Черенков провел 494 матча за «Спартак» и забил в них 121 мяч. В составе красно-белых он стал трехкратным чемпионом СССР, чемпионом России, обладателем Кубка России.

Черенков признавался лучшим футболистом СССР в 1983 и 1989 годах. За сборную СССР Черенков провел 34 матча, забил 12 голов. За олимпийскую сборную СССР сыграл 10 матчей и забил 6 мячей, став бронзовым призером Олимпийских игр 1980 года.

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