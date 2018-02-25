Чемпион мира по лыжам Вылегжанин об обнулении президентских сроков: «Нельзя же запрещать 3-кратному олимпийскому чемпиону ехать на 4-е Игры»

Трехкратный серебряный призер Сочи-2014 и чемпион мира по лыжам сообщил, что принял участие в голосовании по поправкам в конституцию России.

«Прийти на участок голосования – это нормально. Высказать свое мнение – это наше право. Верить или не доверять кому-то – это естественно. Осуждать кого-то за его выбор никогда не стану.

Две сотни поправок в конституцию. Тем, кто прочитал их все, жму руку. Потратил один вечер, чтобы во всем разобраться. Вопросы возникали, но я осознанно принимаю то, за что голосую. И надеюсь, что после принятия этих поправок будут сделаны и другие шаги, чтобы наши конституционные права не нарушались. Я жду строительство школ, детских садов, больниц, спортивных объектов.

Про так называемое «обнуление» сроков действующего президента. Не каждый может руководить нашей страной, но у каждого, кто чувствует в себе силы, должен быть этот шанс.

Нельзя запрещать, к примеру, трехкратному олимпийскому чемпиону ехать на свою четвертую Олимпиаду только потому, что он уже трижды в них участвовал. Если он выполнил все критерии отбора, доказал, что лучше него никого нет, то у него должен быть этот шанс. Но это мое мнение.

А вы сходите на выборы и проголосуйте так, как считаете нужным», – написал Вылегжанин.