ЦСКА подтвердил, что Гончаренко остается главным тренером

ЦСКА опубликовал заявление о том, что продолжит работу на посту главного тренера команды.

«Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко, который не готовил команду к матчу «Динамо» – ЦСКА в связи с плохим самочувствием, вернулся к исполнению своих обязанностей.

Сегодня Виктор Михайлович провел восстановительную тренировку на базе в Ватутинках. Завтра команду ожидает еще одна тренировка, а во вторник – домашнее дерби со «Спартаком», – сказано в сообщении от лица клуба.

В июне Гончаренко покидал расположение ЦСКА. Тренер уезжал в Беларусь после крупного поражения от «Зенита» (0:4). Руководство ЦСКА вело переговоры с Гончаренко с целью понять, останется ли он на своем посту.

В матче РПЛ с «Динамо» (0:0) командой руководил ассистент главного тренера Сергей Овчинников.

Гончаренко был назначен на должность главного тренера в декабре 2016 года. Он сменил Леонида Слуцкого. Под руководством Гончаренко команда дважды подряд занимала 2-е место по итогам чемпионата РПЛ, а прошлый сезон закончила на 4-й позиции. В 2018 году ЦСКА дошел до четвертьфинала Лиги Европы и завоевал Суперкубок России.

В текущем розыгрыше РПЛ московская команда располагается на 5-м месте, набрав 37 очков в 24 турах. Ранее в этом сезоне ЦСКА занял последнее место в группе Лиги Европы и вылетел из Кубка России на стадии 1/4 финала, уступив «Спартаку» (2:3, экстратаймы).

Гончаренко разрешили не соблюдать карантин после возвращения из Беларуси. На трибуне он был без маски и перчаток

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