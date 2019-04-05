Эллиотт Фридман: «НХЛ не допускает Капризова, Сорокина и Романова к доигровке сезона»

Теги ЦСКА Айлендерс Монреаль Миннесота НХЛ Илья Сорокин Эллиотт Фридман Кирилл Капризов Александр Романов Хоккей

Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман рассказал о перспективах трех российских игроков поучаствовать в доигровке сезона НХЛ.

«Очевидно, одна из неразрешенных проблем – что будет с Кириллом Капризовым («Миннесота»), Александром Романовым («Монреаль») и Ильей Сорокиным («Айлендерс»).

НХЛ настаивает на том, чтобы не позволить им участвовать в доигровке сезона, так что посмотрим, будет ли найден какой-либо компромисс», – сообщил Фридман.

Около 20 русских игроков КХЛ могут уехать в Америку. Это не катастрофа – ЦСКА пострадает, остальные не очень

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