Эллиотт Фридман: «НХЛ не допускает Капризова, Сорокина и Романова к доигровке сезона»

Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман рассказал о перспективах трех российских игроков поучаствовать в доигровке сезона .

«Очевидно, одна из неразрешенных проблем – что будет с ( ), Александром Романовым ( ) и Ильей Сорокиным ( ).

НХЛ настаивает на том, чтобы не позволить им участвовать в доигровке сезона, так что посмотрим, будет ли найден какой-либо компромисс», – сообщил Фридман.

Около 20 русских игроков КХЛ могут уехать в Америку. Это не катастрофа – ЦСКА пострадает, остальные не очень