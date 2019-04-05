Эллиотт Фридман: «НХЛ не допускает Капризова, Сорокина и Романова к доигровке сезона»

Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман рассказал о перспективах трех российских игроков поучаствовать в доигровке сезона НХЛ.
«Очевидно, одна из неразрешенных проблем – что будет с Кириллом Капризовым («Миннесота»), Александром Романовым («Монреаль») и Ильей Сорокиным («Айлендерс»).
НХЛ настаивает на том, чтобы не позволить им участвовать в доигровке сезона, так что посмотрим, будет ли найден какой-либо компромисс», – сообщил Фридман.
Около 20 русских игроков КХЛ могут уехать в Америку. Это не катастрофа – ЦСКА пострадает, остальные не очень