Тарасов о Параде Победы: «Если бы 75 лет назад была у нас такая мощь, посмели ли бы на нас напасть?»

Полузащитник поделился мнением о праздновании Дня Победы.

«Сегодня добрался до директа и понял, что многие уже приблизительно знают, о чем мой инстаграм, и интересуются часто моим отношением к тем или иным вещам.

Например, громкая тема – парад ко Дню Победы. В этом году он был 24 июня! Что я думаю? Я очень люблю этот праздник Победы, и у меня всегда волосы дыбом от письма, в котором мой дед описывал действия на фронте.

Лучшее, что мы можем сделать, – это громко вспоминать их имена, а также отмечать этот день достойно, как свой День рождения (по сути, так оно и есть). В нашей стране, особенно в столице, это уже традиция, целое национальное достояние.

Если бы 75 лет тому назад была у нас такая мощь, не знаю, посмели ли на нас напасть бы. А вы что думаете?» – написал Тарасов.