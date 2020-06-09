Чемпионат Испании. «Барселона» против «Сельты» Смолова, «Атлетико» принимает «Алавес»

Матч между «Севильей» и «Вальядолидом» (1:1) открыл 32-й тур чемпионата Испании.
В субботу, 27 июня, «Барселона» на выезде сыграет с «Сельтой», а «Атлетико» примет «Алавес».
В воскресенье, 28 июня, мадридский «Реал» на выезде будет играть против «Эспаньола».
32-й тур
- Дата проведения
- 26 июня, 23.00, «Рамон Санчес Писхуан»
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Севилья –
Вацлик, Навас, Кунде, Диего Карлос, Эскудеро, Васкес (Эн-Несири, 66), Фернандо (Жордан, 46), Банега, Окампос (Рони Лопеш, 90), де Йонг (Сусо, 46), Мунир.
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Вальядолид –
Масип, Антоньито, Оливас, Санчес, Рауль Гарсия, Эрвиас (Плано, 76), Сан-Эметерио, Мичел (Унал, 75), Вальдо Рубио (Начо Мартинес, 69), Бен-Арфа (Алькарас, 59), де ла Фуэнте (Кике Перес, 76).
- Дата проведения
- 27 июня, 15.00, «Сан Мамес»
- Дата проведения
- 27 июня, 18.00, «Балаидос»
- Дата проведения
- 27 июня, 20.30, «Эль-Садар»
- Дата проведения
- 27 июня, 23.00, «Ванда Метрополитано»
- Дата проведения
- 28 июня, 15.00, «Estadio Camilo Cano»
- Дата проведения
- 28 июня, 18.00, «Эстадио де ла Серамика»
- Дата проведения
- 28 июня, 20.30, «Нуэво Лос Карменес»
- Дата проведения
- 28 июня, 23.00, «RCDE Стэдиум»
- Дата проведения
- 29 июня, 23.00, «Колисеум Альфонсо Перес»
- Дата проведения
- 26 июня, 23.00, «Рамон Санчес Писхуан»
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Севилья –
Вацлик, Навас, Кунде, Диего Карлос, Эскудеро, Васкес (Эн-Несири, 66), Фернандо (Жордан, 46), Банега, Окампос (Рони Лопеш, 90), де Йонг (Сусо, 46), Мунир.
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Вальядолид –
Масип, Антоньито, Оливас, Санчес, Рауль Гарсия, Эрвиас (Плано, 76), Сан-Эметерио, Мичел (Унал, 75), Вальдо Рубио (Начо Мартинес, 69), Бен-Арфа (Алькарас, 59), де ла Фуэнте (Кике Перес, 76).