Чемпионат Испании. «Барселона» против «Сельты» Смолова, «Атлетико» принимает «Алавес»

Матч между «Севильей» и «Вальядолидом» (1:1) открыл 32-й тур чемпионата Испании.

В субботу, 27 июня, на выезде сыграет с «Сельтой», а примет «Алавес».

В воскресенье, 28 июня, мадридский на выезде будет играть против .

32-й тур

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