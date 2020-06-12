«Ювентус» заключил с Артуром контракт до 2025 года (Фабрицио Романо)

Полузащитник «Барселоны» Артур продолжит карьеру в .

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, хавбек подписал с туринцами соглашение, рассчитанное до июня 2025 года. Информацию о контракте подтверждает Goal.com.

Также отмечается, что полузащитник «Ювентуса» успешно прошел медицинское обследование перед трансфером в «Барселону».

Ранее сообщалось, что Артур перейдет в «Юве» за 70+5 млн евро, «Барса» за Пьянича заплатит 60 млн плюс бонусы.

«Барса» и «Юве» меняют Артура (70 млн) на Пьянича (60 млн) и получают 50 млн прибыли. Сейчас все объясним

Источник из окружения Артура: «Сетьен говорил о нем так, будто выиграл много трофеев, но он вообще ничего не выиграл»