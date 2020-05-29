😵 «Арсенал» вырвал победу над «Шеффилдом» на 91-й минуте и вышел в полуфинал Кубка Англии

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Сегодня в 1/4 финала Кубка Англии «Шеффилд Юнайтед» потерпел поражение от «Арсенала» (1:2).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча. Гости забили победный гол в добавленное ко второму тайму время.

Кубок Англии

1/4 финала

Шеффилд Юнайтед – Арсенал 1:2 (0:1, 1:1)
Дата проведения
28 июня, 15.00, «Брэмелл Лэйн»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 25, пенальти Пепе, 1:1 – 87 Макголдрик, 1:2 – 90 Себальос.
Шеффилд ЮнайтедХендерсон, Болдок (Фримэн, 62), Робинсон, Иган, Стивенс, Ландстрем (Берге, 35), Норвуд, Флек, Башем (Шарп, 75), Макберни, Макголдрик.
АрсеналМартинес, Колашинац, Давид Луиз (Холдинг, 54), Мустафи, Мэйтленд-Найлз, Джака, Уиллок (Себальос, 67), Пепе (Папастатопулос, 90), Тирни, Ляказетт (Нкетиа, 67), Сака.
Предупреждения:
Флек (31), Робинсон (75).

 

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