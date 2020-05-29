😵 «Арсенал» вырвал победу над «Шеффилдом» на 91-й минуте и вышел в полуфинал Кубка Англии

Сегодня в 1/4 финала Кубка Англии потерпел поражение от (1:2).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча. Гости забили победный гол в добавленное ко второму тайму время.

1/4 финала

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