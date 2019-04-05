НХЛ планирует проводить по три матча в день в плей-офф

Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман рассказал о планах касательно возобновления сезона.

«Я регулярно слышал, что стоит готовиться к трем матчам в день. Именно такое количество игр мы будем смотреть ежедневно.

Мне сообщили, что на данный момент последним возможным днем финала Кубка Стэнли запланировано 5 октября.

В теории команды могут играть в 23:00, 2:00 и 5:00 (по московскому времени – прим. Sports.ru).

Мне сказали, что стоит ожидать три матча в день. У меня нет никаких оснований полагать, что это не так, однако я не уверен, сколько времени потребуется лиге между играми», – заявил Фридман.

Ранее журналист New York Post Лэрри Брукс сообщил, что старт квалификационного раунда Кубка Стэнли назначен на 30 июля.