Чемпионат Италии. «Ювентус» принимает «Лечче»

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В первом матче 28-го тура Серии А «Ювентус» принимает «Лечче».

В субботу, 27 июня, «Лацио» дома сыграет с «Фиорентиной».

В воскресенье, 28 июня, состоятся матчи «Милан»«Рома», «Наполи»СПАЛ, «Удинезе»«Аталанта» и «Парма» – «Интер». 

Чемпионат Италии

29-й тур

Ювентус – Лечче 0:0 (второй тайм)
Дата проведения
26 июня, 22.45, «Альянц Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика
ЮвентусШченсны, Матюиди, Бонуччи, де Лигт, Бентанкур, Куадрадо, Рабьо, Пьянич, Бернардески, Роналду, Дибала.
ЛеччеГабриэл, Донати, Лучони, Рисполи, Вера, Тахцидис, Петриччоне (Россеттини, 46), Манкозу, Шахов, Фалько, Пас.
Предупреждение:
Бентанкур (38).
Удаление:
Лучони (31).

 

Брешия – Дженоа
Дата проведения
27 июня, 18.15, «Марио Ригамонти»
превью матча онлайн статистика

 

Кальяри – Торино
Дата проведения
27 июня, 20.30, «Сарденья»
превью матча онлайн статистика

 

Лацио – Фиорентина
Дата проведения
27 июня, 22.45, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика

 

Милан – Рома
Дата проведения
28 июня, 18.15, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Наполи – СПАЛ
Дата проведения
28 июня, 20.30, «Сан-Паоло»
превью матча онлайн статистика

 

Сассуоло – Верона
Дата проведения
28 июня, 20.30, «Читта-дель-Триколоре»
превью матча онлайн статистика

 

Сампдория – Болонья
Дата проведения
28 июня, 20.30, «Луиджи Феррарис»
превью матча онлайн статистика

 

Удинезе – Аталанта
Дата проведения
28 июня, 20.30, «Фриули»
превью матча онлайн статистика

 

Парма – Интер
Дата проведения
28 июня, 22.45, «Эннио Тардини»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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