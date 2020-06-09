Чемпионат Италии. «Ювентус» принимает «Лечче»

В первом матче 28-го тура Серии А «Ювентус» принимает «Лечче».
В субботу, 27 июня, «Лацио» дома сыграет с «Фиорентиной».
В воскресенье, 28 июня, состоятся матчи «Милан» – «Рома», «Наполи» – СПАЛ, «Удинезе» – «Аталанта» и «Парма» – «Интер».
29-й тур
- Дата проведения
- 26 июня, 22.45, «Альянц Стэдиум»
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Ювентус –
Шченсны, Матюиди, Бонуччи, де Лигт, Бентанкур, Куадрадо, Рабьо, Пьянич, Бернардески, Роналду, Дибала.
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Лечче –
Габриэл, Донати, Лучони, Рисполи, Вера, Тахцидис, Петриччоне (Россеттини, 46), Манкозу, Шахов, Фалько, Пас.
- Предупреждение:
- Бентанкур (38).
- Удаление:
- Лучони (31).
- Дата проведения
- 27 июня, 18.15, «Марио Ригамонти»
- Дата проведения
- 27 июня, 20.30, «Сарденья»
- Дата проведения
- 27 июня, 22.45, «Стадио Олимпико»
- Дата проведения
- 28 июня, 18.15, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 28 июня, 20.30, «Сан-Паоло»
- Дата проведения
- 28 июня, 20.30, «Читта-дель-Триколоре»
- Дата проведения
- 28 июня, 20.30, «Луиджи Феррарис»
- Дата проведения
- 28 июня, 20.30, «Фриули»
- Дата проведения
- 28 июня, 22.45, «Эннио Тардини»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.