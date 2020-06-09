Артур попросил у «Барсы» разрешения не играть в ЛЧ в августе. Он хочет сосредоточиться на «Юве»

Полузащитник «Барселоны» Артур должен перейти в .

Бразилец попросил у каталонского клуба разрешения не играть в Лиге чемпионов в августе, сообщает журналист Николо Скира.

чувствует, что тренер не очень хорошо к нему относится. Футболист хотел бы сосредоточиться только на «Ювентусе» с августа.

Напомним, Лигу чемпионов доиграют в августе. «Барсе» предстоит ответный матч с «Наполи» (1:1, первая игра) в 1/8 финала турнира.

Ранее схожее решение принял нападающий Тимо Вернер, который перешел из «РБ Лейпциг» в «Челси».