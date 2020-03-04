«Челси» вышел в полуфинал Кубка Англии, обыграв «Лестер» в гостях

Сегодня в 1/4 финала Кубка Англии «Челси» обыграл в гостях «Лестер» (1:0).

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Лондонцы стали третьим полуфиналистом турнира после «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала». Четвертый участник определится по итогам матча «Ньюкасл» – «Манчестер Сити».

1/4 финала

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