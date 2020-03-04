«Челси» вышел в полуфинал Кубка Англии, обыграв «Лестер» в гостях

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Сегодня в 1/4 финала Кубка Англии «Челси» обыграл в гостях «Лестер» (1:0).

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Лондонцы стали третьим полуфиналистом турнира после «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала». Четвертый участник определится по итогам матча «Ньюкасл» – «Манчестер Сити».

Кубок Англии

1/4 финала

Лестер – Челси 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
28 июня, 18.00, «Кинг Пауэр»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
0:1 – 63 Баркли.
ЛестерШмейхель, Чилуэлл, Эванс, Сеюнджю, Джастин, Прат (Чоудури, 57), Ндиди, Барнс (Грэй, 76), Тилеманс, Перес (Олбрайтон, 57), Варди.
ЧелсиКабальеро, Джеймс (Аспиликуэта, 46), Эмерсон, Зума, Рюдигер, Гилмор (Ковачич, 46), Маунт (Баркли, 46), Пулишич (Лофтус-Чик, 72), Канте, Виллиан (Педро, 78), Абрахам.
Предупреждение:
Сеюнджю (23).

 

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