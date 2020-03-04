«Челси» вышел в полуфинал Кубка Англии, обыграв «Лестер» в гостях

Сегодня в 1/4 финала Кубка Англии «Челси» обыграл в гостях «Лестер» (1:0).
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Лондонцы стали третьим полуфиналистом турнира после «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала». Четвертый участник определится по итогам матча «Ньюкасл» – «Манчестер Сити».
1/4 финала
- Дата проведения
- 28 июня, 18.00, «Кинг Пауэр»
- Гол:
- 0:1 – 63 Баркли.
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Лестер –
Шмейхель, Чилуэлл, Эванс, Сеюнджю, Джастин, Прат (Чоудури, 57), Ндиди, Барнс (Грэй, 76), Тилеманс, Перес (Олбрайтон, 57), Варди.
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Челси –
Кабальеро, Джеймс (Аспиликуэта, 46), Эмерсон, Зума, Рюдигер, Гилмор (Ковачич, 46), Маунт (Баркли, 46), Пулишич (Лофтус-Чик, 72), Канте, Виллиан (Педро, 78), Абрахам.
- Предупреждение:
- Сеюнджю (23).