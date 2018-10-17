Валуев проголосовал за поправки в Конституцию РФ: «Это путь развития социального государства, сильного и независимого»

Экс-чемпион мира в тяжелом весе, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев рассказал, почему принял решение голосовать за поправки в Конституцию России.
«28 июня принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ на своем избирательном участке.
Важно, что на участках для голосования соблюдены особые санитарно-эпидемиологические меры, благодаря чему риск распространения коронавируса минимален.
Голосуя, граждане решают, какое будущее будет у нашего государства. Изменения действительно продиктованы временем и касаются практически всех сфер нашей жизни.
Поправки укрепляют социальные права, на первом плане – семья, дети, благополучие и здоровье граждан, защита их труда. Это путь развития социального государства, сильного и независимого, в котором потомки чтят и помнят подвиг своих предков, ценят и берегут историю, традиции, природу, свое наследие.
Безусловно, это важный исторический период для России, поэтому каждый должен прийти на избирательный участок и проявить свою гражданскую позицию», – заявил Валуев.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
28 июня принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ на своём избирательном участке. Важно, что на участках для голосования соблюдены особые санитарно- эпидемиологические меры, благодаря чему риск распространения коронавируса минимален. Голосуя, граждане решают, какое будущее будет у нашего государства. Изменения, действительно, продиктованы временем и касаются практически всех сфер нашей жизни. Поправки укрепляют социальные права, на первом плане- семья, дети, благополучие и здоровье граждан, защита их труда. Это путь развития социального государства, сильного и независимого, в котором потомки чтят и помнят подвиг своих предков, ценят и берегут историю, традиции, природу, своё наследие. Безусловно, это важный исторический период для России, поэтому каждый должен прийти на избирательный участок и проявить свою гражданскую позицию.
Валуев попал в рейтинг «ужасных» боксеров тяжелого веса от SportBible, Владимир Кличко – в «переоцененных»
Невзоров об агитационном ролике Плющенко: «Гномы за конституцию. Ждем слова от орков. Не знаем, кто это будет – Валуев или Карелин»