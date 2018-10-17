Валуев проголосовал за поправки в Конституцию РФ: «Это путь развития социального государства, сильного и независимого»

Экс-чемпион мира в тяжелом весе, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев рассказал, почему принял решение голосовать за поправки в Конституцию России.

«28 июня принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ на своем избирательном участке.

Важно, что на участках для голосования соблюдены особые санитарно-эпидемиологические меры, благодаря чему риск распространения коронавируса минимален.

Голосуя, граждане решают, какое будущее будет у нашего государства. Изменения действительно продиктованы временем и касаются практически всех сфер нашей жизни.

Поправки укрепляют социальные права, на первом плане – семья, дети, благополучие и здоровье граждан, защита их труда. Это путь развития социального государства, сильного и независимого, в котором потомки чтят и помнят подвиг своих предков, ценят и берегут историю, традиции, природу, свое наследие.

Безусловно, это важный исторический период для России, поэтому каждый должен прийти на избирательный участок и проявить свою гражданскую позицию», – заявил Валуев.

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