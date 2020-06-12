Еськов – главный судья матча ЦСКА – «Спартак», Карасев – на ВАР. Вилков назначен на игру «Тамбов» – «Зенит»

РФС объявил о назначении судей на матчи 25-го тура РПЛ.
Игру ЦСКА – «Спартак» рассудит Алексей Еськов.
30 июня (вторник)
ЦСКА – «Спартак»: судья – Алексей Еськов; ассистенты судьи – Алексей Лунев, Арам Петросян; резервный судья – Артем Любимов; ВАР – Сергей Карасев, АВАР – Дмитрий Сафьян; инспектор – Николай Иванов.
«Локомотив» – «Крылья Советов»: судья – Алексей Сухой; ассистенты судьи – Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья – Сергей Куликов; ВАР – Сергей Лапочкин, АВАР – Илья Елеференко; инспектор – Сергей Мартынов.
1 июля (среда)
«Оренбург» – «Урал»: судья – Евгений Кукуляк; ассистенты судьи – Николай Богач, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Владимир Сельдяков; инспектор – Сергей Зуев.
«Уфа» – «Рубин»: судья – Евгений Турбин; ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Андрей Гурбанов; резервный судья – Максим Матюнин; ВАР – Павел Кукуян, АВАР – Алексей Стипиди; инспектор – Александр Гвардис.
«Тамбов» – «Зенит»: судья – Михаил Вилков; ассистенты судьи – Алексей Воронцов, Антон Кобзев; резервный судья – Анастасия Пустовойтова; ВАР – Николай Волошин, АВАР – Дмитрий Чельцов; инспектор – Игорь Синер.
«Арсенал» – «Ахмат»: судья – Василий Казарцев; ассистенты судьи – Андрей Веретешкин, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Олег Соколов; ВАР – Кирилл Левников, АВАР – Валентин Мурашов; инспектор – Александр Гончар.
«Ростов» – «Краснодар»: судья – Виталий Мешков; ассистенты судьи – Антон Аверьянов, Денис Березнов; резервный судья – Дмитрий Стрельцов; ВАР – Владислав Безбородов, АВАР – Николай Еремин; инспектор – Юрий Баскаков.
«Сочи» – «Динамо»: судья – Игорь Панин; ассистенты судьи – Роман Усачев, Владислав Назаров; резервный судья – Анатолий Жабченко; инспектор – Сергей Лапочкин.