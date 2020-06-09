Победы «Локо» и «Ростова», гол Смолова «Барсе», камбэк «Лацио», «МЮ» в полуфинале Кубка Англии и другие новости утра

1. В РПЛ день прошел относительно спокойно: «Локомотив» на выезде победил «Рубин» благодаря дублю Алексея Миранчука и сумел не отстать от «Зенита», «Ростов» взрослым составом обыграл тульский «Арсенал», а «Спартак» с «Уфой» и «Динамо» с ЦСКА выдали не слишком зрелищные матчи по 0:0. ЦСКА, кстати, опять доигрывал в меньшинстве: на этот раз выгнали Бийола.

В игре «Спартака» не обошлось без драматичного судейского поворота: гол Соболева на 88-й минуте был отменен после ВАР из-за офсайда Жиго. Кроме того, вратарь уфимцев Беленов в дополнительное время сделал сэйв, а некоторые игроки «Спартака» посчитали, что мяч пересек линию. Разбираем этот момент (спойлер: похоже, гола и тут не было).

«Оренбург», как и ожидалось, с «Краснодаром» не играл и ждет, когда команде официально засчитают техническое поражение. Более того, в матче следующего тура с «Уралом», видимо, будет та же история.

2. Федор Смолов вышел в стартовом составе «Сельты» и забил «Барселоне». Каталонцы отыгрались и вышли вперед, но все-таки не удержали победу, пропустив со штрафного от Аспаса на 88-й минуте. Теперь у «Реала» есть шанс создать некоторый очковый задел в таблице.

«Атлетико» выиграл у «Алавеса», а Диего Симеоне поставил клубный рекорд, обойдя Луиса Арагонеса по победам в Ла Лиге (195).

3. Федор Чалов интересен «Байеру», «Хоффенхайму» и «Вольфсбургу». ЦСКА якобы готов продать форварда за 10 млн евро.

4. У болельщиков «Спартака» опять проблемы: полиция задержала фанатов красно-белых перед матчем с «Уфой», Леонид Федун в недоумении. Позже появилась информация, что двух фанатов отпустили со штрафом в 5 000 рублей.

5. «Манчестер Юнайтед» вышел в полуфинал Кубка Англии, забив «Норвичу» на 118-й минуте. А Сульшер первым в Англии сделал шесть замен за матч.

6. Прояснилась ли ситуация с Виктором Гончаренко? Не особенно: он пообщался с руководством ЦСКА о своем будущем, но решение пока не принято. Писали, что он может оказаться на тренерской скамейке в матче с «Динамо», но в итоге Гончаренко смотрел игру в вип-ложе.

7. «Лацио» отыгрался с 0:1 против «Фиорентины» и по-прежнему идет в 4 очках от «Ювентуса». Другие результаты дня – тут.

8. В Бундеслиге завершился сезон: в последнем туре «Хоффенхайм» разгромил «Боруссию» Дортмунд, а «Бавария» забила 4 мяча «Вольфсбургу». «Бавария», обе «Боруссии» и «Лейпциг» вышли в Лигу чемпионов, «Байер», «Хоффенхайм» и «Вольфсбург» – в Лигу Европы. «Вердер» избежал прямого вылета из Бундеслиги, разгромив «Кельн» – 6:1, и сыграет в стыках. «Фортуна» покинула высший дивизион вместе с «Падерборном».

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски первым в Бундеслиге стал лучшим бомбардиром три сезона подряд.

9. CAS оправдал швейцарскую наездницу Штайнер по допинговому делу. Ее лошадь съела сено, на которое помочился мужчина, принимавший допинг.

10. «Зенит» применит жесткие санкции к форварду Сердару Азмуну за нарушение рекомендаций Роспотребнадзора.

12. НХЛ и профсоюз близки к подписанию нового коллективного соглашения на 6 сезонов.

12. Пишут, что Всероссийская федерация легкой атлетики нашла 5 млн долларов на выплату штрафа World Athletics.

13. Минспорт предлагает взимать компенсацию с игроков до 23 лет, переходящих в иностранные клубы.

14. Парочка трансферных новостей. Хакими подпишет 5-летний контракт с «Интером» на 5 млн евро в год. Это гораздо больше, чем в «Реале». Пьянич пройдет медосмотр для «Барселоны» в воскресенье.

15. Полузащитник Арьен Роббен хочет возобновить карьеру игрока в «Гронингене». Не очень понятно, случится ли это на самом деле, но 36-летний футболист объявил о желании начать новый сезон с голландским клубом, а пока усиленно тренируется.

16. UFC on ESPN 12. Порье победил Хукера в главном бою и другие результаты.

Цитаты дня.

Льюис Хэмилтон: «При Экклстоуне для решения проблем расизма в «Ф-1» ничего не делалось»

Овчинников про 0:0 с «Динамо»: «Очко приближает к чемпионству, как говорил Семин»

Хамес о «Реале»: «Я здесь из-за обстоятельств, а не потому, что так захотел. Мог перейти в отличный клуб»

Леонид Федун: «Казалось, что ВАР решит проблемы судейства. А ВАР их, наоборот, усугубил»

Клопп о том, что его называют лучшим тренером мира: «Я считаю лучшим Гвардиолу»

Геннадий Орлов: «Где факты, что Кукуян помогал «Зениту»? Сильных не любят, против них и болеют»