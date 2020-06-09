«Зенит» применит жесткие санкции к Азмуну за нарушение рекомендаций Роспотребнадзора

«Зенит» применит дисциплинарные и финансовые санкции к нападающему Сердару Азмуну за несоблюдение рекомендаций Роспотребнадзора в условиях пандемии коронавируса.

«Наш игрок нарушил предписанные внутри клуба и команды правила в условиях пандемии COVID-19, а также показал свое легкомысленное отношение к рекомендациям местного Роспотребнадзора, поставив под угрозу не только свое здоровье, но и здоровье своих близких, а также партнеров по команде – игрок сегодня прошел тест на коронавирус, результаты будут известны в ближайшие часы.

Но в любом случае к будут применены самые жесткие дисциплинарные и финансовые санкции согласно внутреннему протоколу клуба», — сообщили в пресс-службе «Зенита».

Мы хвалили «Зенит» за строгие меры, но Азмун и Хади из «Крыльев» все испортили: обнимались на стадионе, ночью гуляли по Питеру

КДК сделал вид, что десятков нарушений регламента просто нет. Оправдания – смех 😂