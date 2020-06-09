Вратарь «Уфы» Беленов об игре со «Спартаком»: «В первом случае офсайд, во втором – гола не было»

Теги Спартак премьер-лига Россия Владислав Безбородов Александр Беленов Уфа Футбол

Голкипер «Уфы» Александр Беленов прокомментировал ничью со «Спартаком» (0:0) в 24-м туре РПЛ. 

«В первом случае был офсайд. Во втором случае гола не было, 100%. Не сказать, что у меня сегодня было много работы. Эти моменты у «Спартака» появились после выхода Соболева.

Борьба за 6-е место? Цель – в каждом матче набирать очки, а там посмотрим. Нет разницы с кем играем – «Спартак», «Зенит» или «Тамбов», – сказал Беленов в эфире ютуб-канала РПЛ.

Напомним, гол Александра Соболева в конце матча после ВАР отменил арбитр Владислав Безбородов из-за офсайда у Самюэля Жиго. Сам Беленов в дополнительное время сделал сэйв, некоторые игроки «Спартака» считали, что мяч пересек линию.

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