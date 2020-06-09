Федун о задержаниях фанатов «Спартака»: «Я не понимаю, что происходит»

Владелец «Спартака» прокомментировал новые задержания фанатов команды перед матчем 24-го тура с «Уфой».

«Перед матчем снова задержали болельщиков? Я не понимаю, что происходит. Мы уже обратились в органы по поводу этой ситуации и ответа не получили.

Меры против коронавируса на стадионе? Выполняем все предписанное Роспотребнадзором», – сказал Федун.

Напомним, что ранее полиция задержала около 70 фанатов после фаер-шоу, которое болельщики устроили перед отъездом команды в Тулу на матч 23-го тура РПЛ.

Сообщалось, что в ходе обысков фанатам угрожали реальными сроками, ссылаясь на вторую часть 213-й статьи УК РФ. По ней болельщикам может грозить до 7 лет лишения свободы.