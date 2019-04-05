Минспорт предлагает взимать компенсацию с игроков до 23 лет, переходящих в иностранные клубы

спорта России представило проект изменений в Закон о спорте, связанных с отъездом молодых игроков за рубеж.

«Если спортсмен, не достигший возраста 23 лет, зарегистрирован иностранным профессиональным спортивным клубом или иной иностранной спортивной организацией для участия в иностранных профессиональных спортивных соревнованиях (за исключением международных профессиональных спортивных соревнований, проводимых профессиональной спортивной лигой, объединяющей как российские, так и иностранные профессиональные спортивные клубы), в том числе на основании договора, спортсмен обязан выплатить российской организации, осуществившей его спортивную подготовку, компенсацию расходов», – говорится в проекте.

«В настоящее время в отдельных видах спорта, например хоккее, складывается ситуация, когда иностранные спортивные организации, пользуясь пробелами в российском правовом регулировании, а также своим правовым статусом, не предусматривающим подчиненность международной спортивной федерации по виду спорта, приглашают молодых российских спортсменов для участия в зарубежных спортивных соревнованиях, не осуществляя каких-либо «трансферных» выплат.

Поскольку приглашаемый спортсмен только проходит спортивную подготовку и не состоит в трудовых отношениях с профессиональным спортивным клубом», – говорится в пояснительной записке.

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