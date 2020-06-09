Гончаренко, возможно, будет руководить ЦСКА в матче с «Динамо». Он получил разрешение не проходить карантин («СЭ»)

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Виктор Гончаренко Спорт-Экспресс коронавирус Футбол

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко, возможно, будет руководить командой в сегодняшнем матче с «Динамо», сообщает «Спорт-Экспресс».

Несмотря на то, что после поражения от «Зенита» (0:4) специалист уехал в Беларусь, после прохождения тестов на коронавирус Гончаренко получил отдельное разрешение не проходить 14-дневный карантин для иностранцев, прибывающих на территорию РФ.

Утверждается также, что Гончаренко может доработать в ЦСКА до конца сезона.

Пока ЦСКА готовит старший тренер Сергей Овчинников.

Для Гончаренко работа в ЦСКА стала неразрешимым стрессом без конца. Он запутался

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