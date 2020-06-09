Чемпионат Германии. «Лейпциг» против «Аугсбурга», «Байер» – «Майнц», «Боруссия» Менхенгладбах – «Герта»

Сегодня проходят все матчи заключительного, 34-го тура Бундеслиги.
«Лейпциг» в гостях у «Аугсбурга», «Бавария» играет с «Вольфсбургом», «Байер» принимает «Майнц», дортмундская «Боруссия» встречается с «Хоффенхаймом», а «Боруссия» из Менхенгладбаха – с «Гертой».
По итогам тура определятся две команды, которые займут 3-е и 4-е места и получат право выступить в Лиге чемпионов вслед за «Баварией» и «Дортмундом». На две путевки претендуют «Лейпциг» (63 очка), «Менхенгладбах» (62) и «Байер» (60).
Также станет известна вторая команда, которая вместе с «Падерборном» вылетит во вторую Бундеслигу. «Вердер» (17-е место, 28 очков) отстает от «Фортуны» (16-е место, 30 очков) на два балла.
34-й тур
- Дата проведения
- 27 июня, 16.30, «Ан дер Альтен Ферстерай»
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Унион Берлин –
Гикевич, Фридрих, Шлоттербек, Райхель, Триммель, Премель (Беккер, 66), Меес (Шмидебах, 62), Кроос (Малли, 62), Бюльтер (Паренсен, 82), Гентнер, Уджа (Абдуллахи, 62).
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Фортуна –
Кастенмайер, Гиссельманн (Зуттнер, 62), Йоргенсен (Хоффманн, 29), Айхан, Циммерманн, Томми, Бодзек (Моралес, 62), Караман (Циммер, 74), Штегер, Скрибски (Ковнацки, 62), Хеннингс.
- Предупреждение:
- Ковнацки (73).
- Дата проведения
- 27 июня, 16.30, «ВВК-Арена»
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Аугсбург –
Коубек, Удуохай, Едвай, Макс, Гауэлеу, Груэсо, Хедира (Сухи, 75), Рихтер (Левен, 85), Хан (Оксфорд, 64), Варгас (Саренрен-Базее, 85), Финнбогасон (Кордова, 64).
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РБ Лейпциг –
Мвого, Мукиеле, Конате, Хальстенберг, Анхелиньо, Ольмо (Нкунку, 74), Айдара (Кампль, 83), Форсберг, Адамс (Краус, 87), Упамекано, Вернер (Борковски, 82).
- Дата проведения
- 27 июня, 16.30, «Шварцвальд-Штадион»
- Голы:
- 1:0 – 20 Вальдшмидт, 2:0 – 38 Шмид, 3:0 – 46 Хелер, 4:0 – 57 Вальдшмидт.
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Фрайбург –
Флеккен, Гюнтер, Линхарт (Франтц, 75), Хайнц, Шмид, Кайтель (Абраши, 67), Грифо, Хефлер (Кох, 74), Шаллаи, Вальдшмидт (Квон Чхан Хун, 66), Хелер (Петерсен, 66).
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Шальке –
Нюбель, Беккер (Бужеляб, 46), Миранда, Очипка, Кабак (Тиав, 46), Маккенни, Боздоган, Шопф, Калиджури, Матондо, Кутуджу (Раман, 46).
- Предупреждение:
- Линхарт (60).
- Дата проведения
- 27 июня, 16.30, «Везерштадион»
- Голы:
- 1:0 – 22 Осако, 2:0 – 27 Рашица, 3:0 – 29 Фюллькруг, 4:0 – 55 Классен, 5:0 – 58 Осако, 5:1 – 62 Дрекслер, 6:1 – 68 Сарджент.
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Вердер –
Павленка, Мойсандер, Фридль, Фогт (Баргфреде, 81), Гебре Селассие, Классен (Бартельс, 75), Эггештайн, Рашица (Битенкур, 87), Велькович, Фюллькруг (Сарджент, 46), Осако (Писарро, 88).
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Кельн –
Хорн, Борнаув, Ляйстнер (Хегер, 34), Эхизибуэ, Якобс (Лемперле, 75), Дрекслер, Реджбечай (Тильманн, 46), Схири, Чихос, Модест (Клеменс, 75), Ут (Каттербах, 46).
- Дата проведения
- 27 июня, 16.30, «Коммерцбанк-Арена»
- Голы:
- 1:0 – 9 Роде, 2:0 – 32 Андре Силва, 3:0 – 52 Дост, 3:1 – 55 Дрэгер, 3:2 – 75 Михель.
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Айнтрахт Ф –
Трапп, Абраам, Хинтереггер, Ндика, да Кошта, Костич, Роде, Кор (де Гузман, 78), Камада, Андре Силва (Соу, 66), Дост (Пасиенсия, 78).
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Падерборн –
Цингерле, Коллинз, Килиан (Фридьоунссон, 75), Янс, Дрэгер (Хольтманн, 85), Сабири (Эванс, 87), Антви-Аджей, Василиадис, Риттер (Прегер, 75), Србены (Цолински, 66), Михель.
- Предупреждение:
- Михель (9).
- Дата проведения
- 27 июня, 16.30, «Фольксваген-Арена»
- Голы:
- 0:1 – 4 Коман, 0:2 – 37 Кюизанс, 0:3 – 72, пенальти Левандовски, 0:4 – 79 Мюллер.
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Вольфсбург –
Кастельс, Мбабу, Брукс (Кнохе, 74), Понграчич, Руссийон (Хорн, 85), Арнольд, Штеффен (Мармуш, 61), Гилавоги, Брекало (Жоао Виктор, 61), Гинчек (Герхардт, 74), Вегорст.
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Бавария –
Нойер, Алаба (Люка Эрнандес, 80), Боатенг, Одриосола (Павар, 62), Гнабри (Коутиньо, 62), Дэвис, Коман (Перишич, 62), Горетцка (Киммих, 80), Кюизанс, Левандовски, Мюллер.
- Удаление:
- Гилавоги (71).
- Дата проведения
- 27 июня, 16.30, «Боруссия-Парк»
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Боруссия М –
Зоммер, Гинтер, Эльведи, Лайнер, Бенсебайни, Нойхаус, Крамер, Хофманн, Херрманн (Траоре, 60), Эмболо (Бенеш, 88), Штиндль.
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Герта –
Смарш, Боята, Торунарига, Платтенхардт (Майер, 46), Штарк, Груйич (Шелбред, 46; Нганкам, 76), Эссвайн (Лекки, 46), Дарида (Ибишевич, 67), Лукебакио, Пионтек, Матеус Кунья.
- Дата проведения
- 27 июня, 16.30, «БайАрена»
- Гол:
- 1:0 – 2 Фолланд.
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Байер –
Градецки, Та, Синкгравен (Тапсоба, 85), Бендер, Бендер (Вайзер, 46), Демирбай (Арангис, 46), Виртц, Баумгартлингер, Амири (Хавертц, 65), Бэйли (Диаби, 65), Фолланд.
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Майнц –
Мюллер, Аарон Мартин (Бросински, 46), Ниакате, Сен-Жюст (Хак, 74), Латца, Баку, Онисиво, Кунде, Квайсон (Озтуналы, 69), Матета (Чжи Дон Вон, 69), Буркардт (Фернандеш, 85).
- Предупреждения:
- Ниакате (69), Баумгартлингер (90).
- Дата проведения
- 27 июня, 16.30, «Сигнал Идуна Парк»
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Боруссия Д –
Бюрки, Хуммельс, Балерди (Рашль, 65), Пишчек (Шульц, 70), Морей, Рейна (Загаду, 65), Геррейру (Санчо, 46), Брандт, Витцель, Азар (Хакими, 46), Холанд.
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Хоффенхайм –
Бауманн, Кадержабек, Хюбнер (Бичакчич, 83), Пош, Сков (Цубер, 70), Гриллич, Самассеку (Нордтвейт, 83), Руди, Бебу, Даббур (Баумгартнер, 56), Крамарич (Бруун Ларсен, 70).
- Предупреждение:
- Балерди (41).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Превью 34-го тура Бундеслиги: кто в ЛЧ, а кто на вылет?