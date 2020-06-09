Чемпионат Германии. «Лейпциг» против «Аугсбурга», «Байер» – «Майнц», «Боруссия» Менхенгладбах – «Герта»

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Сегодня проходят все матчи заключительного, 34-го тура Бундеслиги.

«Лейпциг» в гостях у «Аугсбурга», «Бавария» играет с «Вольфсбургом», «Байер» принимает «Майнц», дортмундская «Боруссия» встречается с «Хоффенхаймом», а «Боруссия» из Менхенгладбаха – с «Гертой».

По итогам тура определятся две команды, которые займут 3-е и 4-е места и получат право выступить в Лиге чемпионов вслед за «Баварией» и «Дортмундом». На две путевки претендуют «Лейпциг» (63 очка), «Менхенгладбах» (62) и «Байер» (60).

Также станет известна вторая команда, которая вместе с «Падерборном» вылетит во вторую Бундеслигу. «Вердер» (17-е место, 28 очков) отстает от «Фортуны» (16-е место, 30 очков) на два балла.

Чемпионат Германии

34-й тур

Унион Берлин – Фортуна 3:0 (второй тайм)
Дата проведения
27 июня, 16.30, «Ан дер Альтен Ферстерай»
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Голы:
1:0 – 26 Уджа, 2:0 – 54 Гентнер, 3:0 – 90 Абдуллахи.
Унион БерлинГикевич, Фридрих, Шлоттербек, Райхель, Триммель, Премель (Беккер, 66), Меес (Шмидебах, 62), Кроос (Малли, 62), Бюльтер (Паренсен, 82), Гентнер, Уджа (Абдуллахи, 62).
ФортунаКастенмайер, Гиссельманн (Зуттнер, 62), Йоргенсен (Хоффманн, 29), Айхан, Циммерманн, Томми, Бодзек (Моралес, 62), Караман (Циммер, 74), Штегер, Скрибски (Ковнацки, 62), Хеннингс.
Предупреждение:
Ковнацки (73).

 

Аугсбург – РБ Лейпциг 1:2 (второй тайм)
Дата проведения
27 июня, 16.30, «ВВК-Арена»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 28 Вернер, 1:1 – 71 Варгас, 1:2 – 80 Вернер.
АугсбургКоубек, Удуохай, Едвай, Макс, Гауэлеу, Груэсо, Хедира (Сухи, 75), Рихтер (Левен, 85), Хан (Оксфорд, 64), Варгас (Саренрен-Базее, 85), Финнбогасон (Кордова, 64).
РБ ЛейпцигМвого, Мукиеле, Конате, Хальстенберг, Анхелиньо, Ольмо (Нкунку, 74), Айдара (Кампль, 83), Форсберг, Адамс (Краус, 87), Упамекано, Вернер (Борковски, 82).
Предупреждения:
Груэсо (45), Хан (52), Едвай (67), Макс (68), Мукиеле (71).

 

Фрайбург – Шальке 4:0 (второй тайм)
Дата проведения
27 июня, 16.30, «Шварцвальд-Штадион»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 20 Вальдшмидт, 2:0 – 38 Шмид, 3:0 – 46 Хелер, 4:0 – 57 Вальдшмидт.
ФрайбургФлеккен, Гюнтер, Линхарт (Франтц, 75), Хайнц, Шмид, Кайтель (Абраши, 67), Грифо, Хефлер (Кох, 74), Шаллаи, Вальдшмидт (Квон Чхан Хун, 66), Хелер (Петерсен, 66).
ШалькеНюбель, Беккер (Бужеляб, 46), Миранда, Очипка, Кабак (Тиав, 46), Маккенни, Боздоган, Шопф, Калиджури, Матондо, Кутуджу (Раман, 46).
Предупреждение:
Линхарт (60).

 

Вердер – Кельн 6:1 (второй тайм)
Дата проведения
27 июня, 16.30, «Везерштадион»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 22 Осако, 2:0 – 27 Рашица, 3:0 – 29 Фюллькруг, 4:0 – 55 Классен, 5:0 – 58 Осако, 5:1 – 62 Дрекслер, 6:1 – 68 Сарджент.
ВердерПавленка, Мойсандер, Фридль, Фогт (Баргфреде, 81), Гебре Селассие, Классен (Бартельс, 75), Эггештайн, Рашица (Битенкур, 87), Велькович, Фюллькруг (Сарджент, 46), Осако (Писарро, 88).
КельнХорн, Борнаув, Ляйстнер (Хегер, 34), Эхизибуэ, Якобс (Лемперле, 75), Дрекслер, Реджбечай (Тильманн, 46), Схири, Чихос, Модест (Клеменс, 75), Ут (Каттербах, 46).
Предупреждения:
Ут (29), Фогт (49), Эхизибуэ (57).

 

Айнтрахт Ф – Падерборн 3:2 (второй тайм)
Дата проведения
27 июня, 16.30, «Коммерцбанк-Арена»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – Роде, 2:0 – 32 Андре Силва, 3:0 – 52 Дост, 3:1 – 55 Дрэгер, 3:2 – 75 Михель.
Айнтрахт ФТрапп, Абраам, Хинтереггер, Ндика, да Кошта, Костич, Роде, Кор (де Гузман, 78), Камада, Андре Силва (Соу, 66), Дост (Пасиенсия, 78).
ПадерборнЦингерле, Коллинз, Килиан (Фридьоунссон, 75), Янс, Дрэгер (Хольтманн, 85), Сабири (Эванс, 87), Антви-Аджей, Василиадис, Риттер (Прегер, 75), Србены (Цолински, 66), Михель.
Предупреждение:
Михель (9).

 

Вольфсбург – Бавария 0:4 (второй тайм)
Дата проведения
27 июня, 16.30, «Фольксваген-Арена»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – Коман, 0:2 – 37 Кюизанс, 0:3 – 72, пенальти Левандовски, 0:4 – 79 Мюллер.
ВольфсбургКастельс, Мбабу, Брукс (Кнохе, 74), Понграчич, Руссийон (Хорн, 85), Арнольд, Штеффен (Мармуш, 61), Гилавоги, Брекало (Жоао Виктор, 61), Гинчек (Герхардт, 74), Вегорст.
БаварияНойер, Алаба (Люка Эрнандес, 80), Боатенг, Одриосола (Павар, 62), Гнабри (Коутиньо, 62), Дэвис, Коман (Перишич, 62), Горетцка (Киммих, 80), Кюизанс, Левандовски, Мюллер.
Предупреждения:
Вегорст (15), Гилавоги (66).
Удаление:
Гилавоги (71).

 

Боруссия М – Герта 2:0 (второй тайм)
Дата проведения
27 июня, 16.30, «Боруссия-Парк»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – Хофманн, 2:0 – 78 Эмболо.
Боруссия МЗоммер, Гинтер, Эльведи, Лайнер, Бенсебайни, Нойхаус, Крамер, Хофманн, Херрманн (Траоре, 60), Эмболо (Бенеш, 88), Штиндль.
ГертаСмарш, Боята, Торунарига, Платтенхардт (Майер, 46), Штарк, Груйич (Шелбред, 46; Нганкам, 76), Эссвайн (Лекки, 46), Дарида (Ибишевич, 67), Лукебакио, Пионтек, Матеус Кунья.
Предупреждения:
Крамер (43), Шелбред (50), Штарк (52).

 

Байер – Майнц 1:0 (второй тайм)
Дата проведения
27 июня, 16.30, «БайАрена»
превью матча онлайн статистика
Гол:
1:0 – Фолланд.
БайерГрадецки, Та, Синкгравен (Тапсоба, 85), Бендер, Бендер (Вайзер, 46), Демирбай (Арангис, 46), Виртц, Баумгартлингер, Амири (Хавертц, 65), Бэйли (Диаби, 65), Фолланд.
МайнцМюллер, Аарон Мартин (Бросински, 46), Ниакате, Сен-Жюст (Хак, 74), Латца, Баку, Онисиво, Кунде, Квайсон (Озтуналы, 69), Матета (Чжи Дон Вон, 69), Буркардт (Фернандеш, 85).
Предупреждения:
Ниакате (69), Баумгартлингер (90).

 

Боруссия Д – Хоффенхайм 0:4 (второй тайм)
Дата проведения
27 июня, 16.30, «Сигнал Идуна Парк»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – Крамарич, 0:2 – 30 Крамарич, 0:3 – 48 Крамарич, 0:4 – 50, пенальти Крамарич.
Боруссия ДБюрки, Хуммельс, Балерди (Рашль, 65), Пишчек (Шульц, 70), Морей, Рейна (Загаду, 65), Геррейру (Санчо, 46), Брандт, Витцель, Азар (Хакими, 46), Холанд.
ХоффенхаймБауманн, Кадержабек, Хюбнер (Бичакчич, 83), Пош, Сков (Цубер, 70), Гриллич, Самассеку (Нордтвейт, 83), Руди, Бебу, Даббур (Баумгартнер, 56), Крамарич (Бруун Ларсен, 70).
Предупреждение:
Балерди (41).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Превью 34-го тура Бундеслиги: кто в ЛЧ, а кто на вылет?

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