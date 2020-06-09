Чемпионат Германии. «Лейпциг» против «Аугсбурга», «Байер» – «Майнц», «Боруссия» Менхенгладбах – «Герта»

Сегодня проходят все матчи заключительного, 34-го тура Бундеслиги.

в гостях у , играет с , принимает , дортмундская «Боруссия» встречается с , а из Менхенгладбаха – с «Гертой».

По итогам тура определятся две команды, которые займут 3-е и 4-е места и получат право выступить в Лиге чемпионов вслед за «Баварией» и «Дортмундом». На две путевки претендуют «Лейпциг» (63 очка), «Менхенгладбах» (62) и «Байер» (60).

Также станет известна вторая команда, которая вместе с «Падерборном» вылетит во вторую Бундеслигу. «Вердер» (17-е место, 28 очков) отстает от «Фортуны» (16-е место, 30 очков) на два балла.

34-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Превью 34-го тура Бундеслиги: кто в ЛЧ, а кто на вылет?

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