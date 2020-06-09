Член совета «Оренбурга» о матче с «Уралом»: «Будет техническое поражение, судя по всему»

Теги премьер-лига Россия Урал Оренбург Василий Столыпин ТАСС коронавирус Футбол

Член совета директоров «Оренбурга» Василий Столыпин считает, что команде могут засчитать техническое поражение в матче 25-го тура РПЛ с «Уралом».

Ранее из-за вспышки коронавируса клуб отказался проводить игру с «Краснодаром».

«Значит ли это, что и с «Уралом» будет техническое поражение? Все это сложно, разговоры ведутся. Мы руки не опустили, ведем постоянное тестирование. Над результатами надо задуматься, коронавирус не подтвержденный, люди чувствуют себя нормально, температуры у них нет.

Академия не занимается, все спортивные мероприятия с участием более 10 человек запрещены, у нас люди в молодежке не готовы. Судя по всему, будет техническое поражение. Можно было бы собрать пацанов, но все они местные, их бы тоже пришлось сажать на карантин», – сказал Столыпин.

В «Оренбурге» было выявлено 6 случаев заражения коронавирусом среди футболистов, также заболели двое сотрудников.

Роспотребнадзор пока против смягчения регламента РПЛ. Поэтому в четырех клубах с вирусом – четыре разных решения

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