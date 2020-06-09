«Барса» потеряла очки с «Сельтой» – 2:2. Смолов забил

В 32-м туре чемпионата Испании на выезде поделила очки с «Сельтой» (2:2). У «Сельты» голом отметился россиянин Федор Смолов, в составе каталонцев дубль у Луиса Суареса.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Барселона» набрала 69 очков и временно вышла на первое место. «Реал» в случае победы над «Эспаньолом» вернется на 1-е место и получит двухочковое преимущество над каталонским клубом.

32-й тур

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