«Барса» потеряла очки с «Сельтой» – 2:2. Смолов забил

В 32-м туре чемпионата Испании «Барселона» на выезде поделила очки с «Сельтой» (2:2). У «Сельты» голом отметился россиянин Федор Смолов, в составе каталонцев дубль у Луиса Суареса.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Барселона» набрала 69 очков и временно вышла на первое место. «Реал» в случае победы над «Эспаньолом» вернется на 1-е место и получит двухочковое преимущество над каталонским клубом.
32-й тур
- Дата проведения
- 27 июня, 18.00, «Балаидос»
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Сельта –
Рубен Бланко, Араухо (Мурильо, 73), Айду, Саэнс, Васкес, Денис Суарес, Мендес (Брадарич, 60), Хакобо Гонсалес (Санти Мина, 81), Йокушлу (Рафинья, 60), Смолов (Нолито, 60), Аспас.
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Барселона –
тер Стеген, Альба (Фирпо, 81), Пике, Умтити, Семеду, Видаль, Пуч (Артур, 86), Ракитич, Фати (Брэйтуэйт, 69), Месси, Суарес (Гризманн, 81).