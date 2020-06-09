«Барса» потеряла очки с «Сельтой» – 2:2. Смолов забил

Теги Барселона Сельта Ла Лига Sports.ru Футбол

В 32-м туре чемпионата Испании «Барселона» на выезде поделила очки с «Сельтой» (2:2). У «Сельты» голом отметился россиянин Федор Смолов, в составе каталонцев дубль у Луиса Суареса.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Барселона» набрала 69 очков и временно вышла на первое место. «Реал» в случае победы над «Эспаньолом» вернется на 1-е место и получит двухочковое преимущество над каталонским клубом.

Чемпионат Испании

32-й тур

Сельта – Барселона 2:2 (0:1, 2:1)
Дата проведения
27 июня, 18.00, «Балаидос»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 20 Суарес, 1:1 – 50 Смолов, 1:2 – 67 Суарес, 2:2 – 88 Аспас.
СельтаРубен Бланко, Араухо (Мурильо, 73), Айду, Саэнс, Васкес, Денис Суарес, Мендес (Брадарич, 60), Хакобо Гонсалес (Санти Мина, 81), Йокушлу (Рафинья, 60), Смолов (Нолито, 60), Аспас.
Барселонатер Стеген, Альба (Фирпо, 81), Пике, Умтити, Семеду, Видаль, Пуч (Артур, 86), Ракитич, Фати (Брэйтуэйт, 69), Месси, Суарес (Гризманн, 81).
Предупреждения:
Альба (12), Мендес (34), Умтити (53), Араухо (61), Брэйтуэйт (82), Аспас (89), Пике (90).

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