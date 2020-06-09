«Манчестер Юнайтед» вышел в полуфинал Кубка Англии, забив «Норвичу» на 118-й минуте

В 1/4 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» победил «Норвич» (2:1) в дополнительное время и вышел в полуфинал турнира.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Основное время матча завершилось со счетом 1:1, при этом хозяева на 89-й минуте остались вдесятером. В дополнительное время победный гол на 118-й минуте забил защитник манкунианцев Харри Магуайр.
- Дата проведения
- 27 июня, 19.30, «Карроу Роуд»
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Норвич –
Крул, Годфри, Клозе, Ааронс, Льюис (Ида, 118), Кэнтуэлл (Трибулл, 90), Тетти, Маклин, Буэндиа (Дуда, 90), Рупп (Эрнандес, 62), Пукки (Дрмич, 71).
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Манчестер Юнайтед –
Ромеро, Магуайр, Шоу, Диогу Далот (Уильямс, 63), Байи (Марсьяль, 96), Лингард (Рэшфорд, 63), Мактомини (Матич, 78), Бруну Фернандеш, Фред (Погба, 78), Мата (Гринвуд, 63), Игало.
- Предупреждение:
- Бруну Фернандеш (109).
- Удаление:
- Клозе (89).