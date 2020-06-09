«Манчестер Юнайтед» вышел в полуфинал Кубка Англии, забив «Норвичу» на 118-й минуте

Теги Манчестер Юнайтед Кубок Англии Sports.ru Норвич Сити Футбол

В 1/4 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» победил «Норвич» (2:1) в дополнительное время и вышел в полуфинал турнира. 

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Основное время матча завершилось со счетом 1:1, при этом хозяева на 89-й минуте остались вдесятером. В дополнительное время победный гол на 118-й минуте забил защитник манкунианцев Харри Магуайр.

Норвич – Манчестер Юнайтед 1:2 (0:0, 1:1, 0:0)
Дата проведения
27 июня, 19.30, «Карроу Роуд»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 51 Игало, 1:1 – 75 Кэнтуэлл, 1:2 – 118 Магуайр.
НорвичКрул, Годфри, Клозе, Ааронс, Льюис (Ида, 118), Кэнтуэлл (Трибулл, 90), Тетти, Маклин, Буэндиа (Дуда, 90), Рупп (Эрнандес, 62), Пукки (Дрмич, 71).
Манчестер ЮнайтедРомеро, Магуайр, Шоу, Диогу Далот (Уильямс, 63), Байи (Марсьяль, 96), Лингард (Рэшфорд, 63), Мактомини (Матич, 78), Бруну Фернандеш, Фред (Погба, 78), Мата (Гринвуд, 63), Игало.
Предупреждение:
Бруну Фернандеш (109).
Удаление:
Клозе (89).

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