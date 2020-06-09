«Манчестер Юнайтед» вышел в полуфинал Кубка Англии, забив «Норвичу» на 118-й минуте

В 1/4 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» победил «Норвич» (2:1) в дополнительное время и вышел в полуфинал турнира.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Основное время матча завершилось со счетом 1:1, при этом хозяева на 89-й минуте остались вдесятером. В дополнительное время победный гол на 118-й минуте забил защитник манкунианцев Харри Магуайр.

Статистика Кубка Англии

Календарь Кубка Англии