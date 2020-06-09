Хакими подпишет 5-летний контракт с «Интером» на 5 млн евро в год. Это гораздо больше, чем в «Реале»

Стало известно, по каким причинам защитник , выступающий за «Боруссию», хочет перейти в «Интер».

Как сообщает As, сделка по переходу Хакими в итальянский клуб еще не завершена, однако находится на очень продвинутой стадии. О трансфере Хакими может быть официально объявлено через несколько дней, после того как он проведет последний матч за «Боруссию» в Бундеслиге.

По информации источника, сумма сделки составит 40 млн евро плюс бонусы.

Отмечается, что пыталась сохранить Хакими, однако не сумела из-за сильной конкуренции с другими европейскими клубами.

Главная причина трансфера – это то, что Хакими несколько месяцев назад сообщил «Реалу», что не хочет быть вторым вариантом после Дани Карвахаля. Игрок намерен постоянно попадать в основу.

Главный тренер Антонио Конте гарантировал Хакими место в стартовом составе в схеме с тремя центральными защитниками и двумя латералями, что идеально подходит 21-летнему игроку. Хакими считает «Интер» идеальным местом для собственного развития. Это топ-клуб, который ведет борьбу за титулы и который стремится ко взлету в ближайшие годы.

Еще одна причина – условия контракта. «Интер» предложил Хакими соглашение на 5 лет с зарплатой 5 млн евро в год. Это гораздо выше, чем в «Реале», который подсчитывает убытки из-за пандемии коронавируса. Мадридский клуб не может повысить ему зарплату в нынешних условиях.

В 32 матчах Бундеслиги Хакими набрал 15 (5+10) очков. Подробнее со статистикой 21-летнего игрока можно ознакомиться здесь.