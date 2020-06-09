Леонид Федун: «Казалось, что ВАР решит проблемы судейства. А ВАР их, наоборот, усугубил»

Владелец «Спартака» высказался по поводу судейства в матче 24-го тура РПЛ с «Уфой» (0:0).

– Поняли, почему арбитр отменил два гола «Спартака»?

– А во вчерашнем матче почему арбитр так действовал? К сожалению, ВАР не убрал человеческий фактор... Первоначально, казалось, что ВАР решит проблемы судейства. А ВАР их, наоборот, усугубил...

Хочет судья не засчитать гол – он его не засчитывает... На наш взгляд, и первый гол был забит чисто. А во втором случае мяч полностью пересек линию... Ну что тут добавить... Мы потеряли два очка. Вот и все, – сказал Федун.

Напомним, гол Александра Соболева в конце матча после ВАР отменил арбитр из-за офсайда у Самюэля Жиго. Вратарь «Уфы» Беленов в дополнительное время сделал сэйв, некоторые игроки «Спартака» считали, что мяч пересек линию.

Похоже, мяч в руках Беленова не полностью зашел в ворота. В РПЛ нет Goal Line Technology (Шмурнов ошибся), но есть камера на линии